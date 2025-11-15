Gab Prinz Andrew seinen Töchtern zuliebe auf?

«Andrew wurde klargemacht, dass seine Ex–Frau Sarah Ferguson zwar ebenfalls ihren Titel verlieren würde, aber dass gegen ihre Töchter keine Massnahmen ergriffen würden», zitiert die Zeitung Insider. Charles habe seinem Bruder zudem zugesichert, dass Beatrice und Eugenie «neue offizielle royale Rollen übernehmen dürfen» – trotz der Verwicklungen ihres Vaters in den Epstein–Skandal und die damit einhergehenden Enthüllungen der letzten Wochen. Aber eben nur, wenn Andrew einlenke und nicht weiter an seinen Privilegien festhalten würde.