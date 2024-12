Gabriella und Jacques von Monaco: Die Zwillinge werden zehn

Immer mehr Auftritte – und manchmal sogar mit Spass

Je älter die Zwillinge werden, desto mehr werden sie von ihren Eltern mit in die Öffentlichkeit genommen. Jacques und Gabriella hatten in ihrem vergangenen Lebensjahr etliche Termine für das Fürstenhaus. Und dabei standen auch einige Termine im royalen Kalender, die den Zwillingen sichtlich Spass machten. Etwa im April die Eröffnung des Monaco–Abschnitts im Miniatur Wunderland in Hamburg. Die detailgetreue Miniatur–Nachbildung ihrer Heimat brachte den fürstlichen Nachwuchs zum Staunen. Oder auch sportliche Ereignisse wie der E–Prix in Monte–Carlo, zu dem sie in coolen Lederjacken erschienen, oder die Olympia–Eröffnungsfeier in Paris im Sommer, wo sie trotz starken Regens tapfer die Sportler und Sportlerinnen bejubelten.