Gabrielle Union trauert um ihren demenzkranken Vater

«Am gestrigen Morgen ist mein Vater, Sylvester ‹Cully› Union Jr., verstorben», schreibt die 53–Jährige. «Egal, wie viel man über Demenz zu wissen glaubt, bereitet einen nichts darauf vor, wie schmerzhaft langsam ein geliebter Mensch verschwindet», berichtet die Schauspielerin von ihren Erfahrungen. Erst seien es «Wortwiederholungen oder das Vergessen kleiner Dinge hier und da und dann kann er plötzlich nicht mehr schlucken oder gehen. [...] Man hofft auf anhaltenden Augenkontakt oder ein Lächeln; schon ein Händedruck kann einem das Gefühl geben, dass er jeden Moment wieder ‹normal› zu einem zurückkehren könnte.» Es sei «brutal».