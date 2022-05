Gaby Köster: So wird ihre neue Comedy-Serie im Radio

Nicht ihre erste Radio-Show

Für die 60-Jährige ist es nicht die erste Radio-Show. In den 1980er Jahren war Kösters Stimme bereits in ersten Radiosketchen der Show «Unterhaltung am Wochenende» im WDR zu hören. Mit der neuen Comedy-Reihe «Gabys Welt - Nicht perfekt, aber glücklich» erlebt die Schauspielerin also eine Art Comeback.