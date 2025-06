Gailard Sartain: Trauer um langjährigen US-Schauspieler

Es folgten zahlreiche kleinere und grössere Rollen wie in «Chaos im Camp» und in zwei weiteren «Ernest»–Filmen. Später war er unter anderem in «The Big Easy – Der grosse Leichtsinn», «Mississippi Burning – Die Wurzel des Hasses», «Grifters», «Grüne Tomaten» und «Stop! Oder meine Mami schiesst!» zu sehen. Auch in einer Folge der Simpsons war er im englischsprachigen Original zu hören. Seine letzten Auftritt hatte Sartain in den 2000ern, darunter in «Ali» mit Will Smith (56) sowie in «Elizabethtown» mit Orlando Bloom (48) und Kirsten Dunst (43).