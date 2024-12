Gal Gadot hatte während ihrer Schwangerschaft Blutgerinnsel im Gehirn

Sie hatte starke Kopfschmerzen

Die «Wonder Woman»–Darstellerin schilderte das dramatische Ereignis in einem langen Instagram–Posting am Sonntag, 29. Dezember. Im achten Monat ihrer Schwangerschaft wurde demnach ein «riesiges Blutgerinnsel» im Gehirn diagnostiziert. «Wochenlang hatte ich entsetzliche Kopfschmerzen, die mich ans Bett fesselten, bis ich mich schliesslich einer MRT–Untersuchung unterzog, die die schreckliche Wahrheit enthüllte», schrieb die 39–Jährige. «In einem Moment wurden meine Familie und ich damit konfrontiert, wie zerbrechlich das Leben sein kann. Es war eine eindringliche Erinnerung daran, wie schnell sich alles ändern kann, und mitten in einem schwierigen Jahr wollte ich nur durchhalten und leben.»