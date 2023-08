Gal Gadot verrät: «Wonder Woman 3» soll kommen

Gadot übernahm erstmals 2016 in der Comic-Verfilmung «Batman v Superman: Dawn of Justice» die Rolle der Wonder Woman. Ein Jahr später spielte sie die Hauptrolle in «Wonder Woman» und 2020 erneut in der Fortsetzung «Wonder Woman 1984». Zudem trat sie in der Rolle in «Justice League» (2017) und in dessen Director‹s Cut «Zack Snyder›s Justice League» (2022) auf.