Gala in Berlin: Heidi Klum strahlt neben Tochter Leni im Leo-Look

Am Freitagabend verwandelte sich das Ritz Carlton Hotel in Berlin in einen Laufsteg der besonderen Art: Heidi Klum (52) erschien zur Verleihung der «Glamour Women of the Year Awards» – und brachte prominente Verstärkung mit: Tochter Leni (21).
Duo setzt auf Leo–Print und Transparenz
Die 52–Jährige setzte auf einen gewagten Look. In einem glitzernden Leoparden–Print–Minikleid mit transparenten Strumpfhosen und schwarzen Pumps zog sie alle Blicke auf sich. Über die Schultern hatte sie lässig eine braune Fellstola drapiert. Leni wählte einen dezenteren Weg: Die 21–Jährige kombinierte einen schwarzen Body mit einem Spitzenkleid, das sie darüber trug. Ihr offenes Haar hatte sie streng nach hinten gestylt. Das Duo hatte sichtlich Spass beim gemeinsamen Red–Carpet–Auftritt und posierte lächelnd für die Kameras.
An dem Abend wurde Heidi Klum als «Global Icon» ausgezeichnet, «weil sie mit ihrer einzigartigen Karriere, ihrem unerschütterlichen Selbstvertrauen und ihrem Engagement für Vielfalt Frauen weltweit inspiriert und immer wieder neue Massstäbe setzt», heisst es von der Zeitschrift «Glamour». Tochter Leni überreichte ihrer Mutter den Preis.
Bei dem Event wurden weitere Frauen aus der Promiwelt ausgezeichnet. Unter anderem erhielt Rapperin Badmómzjay (23) den «Gamechanger Award» oder Sängerin Leony (28) den Preis als «Musician of the Year».
Für Klum war die Preisverleihung die zweite innerhalb von zwei Tagen. Am Donnerstag wurde sie bei der Bambi–Gala in München in der Kategorie Entertainment geehrt. Die Verleihung hat die Moderatorin sichtlich genossen: Auf Instagram teilte sie zahlreiche Eindrücke des Abends, darunter Schnappschüsse mit Cate Blanchett (56) und Cher (79), ein Foto mit Mutter Erna Klum und ein Video mit emotionaler Botschaft an Naomi Campbell (55), die ihr den Preis überreichte. Ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) war mit seiner Band Tokio Hotel ebenfalls anwesend.