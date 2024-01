Galaxy Unpacked 2024: So sehr setzt Samsung jetzt auf KI

«Eine neue Ära» mobiler Künstlicher Intelligenz (KI), die «voller Möglichkeiten» steckt, versprach Samsung schon in der Einladung zum Galaxy–Unpacked–Event am 17. Januar. Entsprechend rückten die neuen Smartphone–Modelle der Galaxy–S24–Reihe bei der Präsentation des Elektronikkonzerns zunächst in den Hintergrund. Alles drehte sich am Anfang um KI–unterstützte Funktionen.