Galaxy Unpacked 2025: Samsung setzt weiterhin alles auf die KI-Karte

Der Akku, der das alles am Leben hält, hat in der Standardversion eine Kapazität von 4.000 mAh, was für bis zu 29 Stunden Video am Stück ausreichen soll. Beim S25+ sind es 4.800 mAh und beim S25 Ultra 5.000 mAh. Bei diesen beiden Geräten beläuft sich die Herstellerangabe der Videolaufzeit auf jeweils eine Stunde mehr also 30 und 31 Stunden.