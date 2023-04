Aegon I. Targaryen im Mittelpunkt

«Game of Thrones»: Nächste Prequel-Serie in Planung

Nach «House of the Dragon» soll die nächste Serie aus dem «Game of Thrones»-Universum in den Startlöchern stehen. Diesmal soll Aegon I. im Mittelpunkt stehen, der Begründer der Targaryen-Dynastie.