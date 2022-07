Nicht alle Figuren, die in der Serie sterben, erwischt es auch im Roman

Der grobe Handlungsrahmen für die letzten beiden Bücher stehe demnach bereits. Und der unterscheide sich stark von der Erfolgsserie aus dem Hause HBO: «Bestimmte Dinge, die auf HBO geschehen sind, werden in den Büchern nicht vorkommen. Und andersherum.» Schliesslich gebe es in den Romanen Figuren, die in der Serie nie vorgekommen seien. Auch ein paar neue Charaktere soll es in «The Winds of Winter» geben. Auch könnten Figuren, die in der Serie überlebt haben, in den Büchern ihren Tod finden - und umgekehrt.