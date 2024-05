«Game of Thrones»-Schauspieler Ian Gelder stirbt mit 74 Jahren

Er spielte Kevan Lannister in «Game of Thrones»

Ian Gelder begann zunächst eine Karriere auf der Theaterbühne. Seinen ersten Fernsehauftritt hatte er 1972 in der Fernsehserie «Ein Fall für Scotland Yard». Anschliessend trat er weiterhin in Miniserien, aber auch in Musicals auf, spielte vornehmlich in Shakespeare–Produktionen mit.