«Game of Thrones»-Star Maisie Williams ist wieder Single

Eine tiefe Verbindung

In einer Instagram-Story findet Williams liebevolle Worte für ihren Ex-Freund. «Seit wir uns vor fünf Jahren kennengelernt haben, hat sich unsere Verbindung immer tief in unsere gemeinsamen und getrennten, kreativen Karrieren ausgeweitet... und das wird auch weiterhin so bleiben.» Beide seien für diese Entscheidung «dankbar».