«Game of Thrones»-Star Sean Bean wagt sich erneut ins Serienfach

In Anbetracht von Beans Charakterbeschreibung in «This City is Ours» und seiner Angewohnheit, in fast all seinen Rollen einfallsreich ins Gras zu beissen, stellt sich nun nur noch eine Frage: Wie viele Episoden werden ihm wohl in dem Gangsterdrama vergönnt sein? Bis das Publikum das erfährt, wird noch etwas Zeit ins Land ziehen – einen offiziellen Starttermin gab man noch nicht bekannt.