«Game of Thrones»-Star Sophie Turner dachte über eine Abtreibung nach

Turner gab zu, dass sie damals nicht wusste, ob sie Mutter werden wollte. «Mit Anfang 20 ist das Leben so unbeschwert. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich wirklich nicht, ob ich Mutter werden wollte, aber an diesem Tag hat sich auch etwas in mir verändert.» Schliesslich habe sie einfach gewusst, «dass ich sie haben musste».