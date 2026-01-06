«Game of Thrones»-Star Sophie Turner hatte seit Monaten kein Date mehr

Für Turner ist der mediale Rummel um ihr Privatleben eine enorme Belastung. «Die Leute nehmen heutzutage so viel als Tatsache hin. Jeder Artikel, der herauskommt – die Leute denken: ‹Richtig, das muss passiert sein.›», erzählt sie jetzt weiter. Was die Schauspielerin besonders frustriert: Sie kann sich nicht zu den Gerüchten äussern, ohne sie weiter anzufachen. «Du fühlst dich geknebelt, weil Schweigen immer der Weg ist, etwas absterben zu lassen», erklärt Turner. «Aber das bedeutet, dass du dich niemals selbst verteidigen kannst, also gibt es ein Gefühl von Hilflosigkeit und Scham.»