«Game of Thrones»-Star Sophie Turner hatte seit Monaten kein Date mehr

Sophie Turner (29) spricht offen über ihr Liebesleben. In einem Interview mit dem «Porter»–Magazin gibt die 29–Jährige einen seltenen Einblick in ihren Alltag – und der lässt aktuell wenig Raum für romantische Begegnungen.
«Ich habe seit Wochen, Monaten meine Freunde nicht gesehen oder war auf einem Date», erklärt Turner dem Magazin. Die Schauspielerin priorisiere aktuell andere Dinge. «Ich streiche manchmal einfach Teile meines Lebens», sagt sie. «Ich habe gerade nur die Kapazität für Arbeit und Familie. Aber ich arbeite daran.»
Keine Privatsphäre
Dabei waren die Schlagzeilen in den vergangenen Monaten voll von Spekulationen über Turners Dating–Leben. Zuletzt wurde sie etwa mit Coldplay–Frontmann Chris Martin (48) in Verbindung gebracht. Wie das US–Magazin «Us Weekly» im November 2025 berichtete, sollen die beiden «ein paar Dates in London» gehabt haben. Eine Quelle beschrieb gegenüber dem Magazin: «Es ist noch sehr neu, aber sie haben viel Chemie und es gibt definitiv einen Funken zwischen ihnen.»
Für Turner ist der mediale Rummel um ihr Privatleben eine enorme Belastung. «Die Leute nehmen heutzutage so viel als Tatsache hin. Jeder Artikel, der herauskommt – die Leute denken: ‹Richtig, das muss passiert sein.›», erzählt sie jetzt weiter. Was die Schauspielerin besonders frustriert: Sie kann sich nicht zu den Gerüchten äussern, ohne sie weiter anzufachen. «Du fühlst dich geknebelt, weil Schweigen immer der Weg ist, etwas absterben zu lassen», erklärt Turner. «Aber das bedeutet, dass du dich niemals selbst verteidigen kannst, also gibt es ein Gefühl von Hilflosigkeit und Scham.»
Die Folgen bekommt auch ihre Familie zu spüren. «Ich bekomme Anrufe von meiner Mutter, die sagt: ‹Oh mein Gott, Liebling, ich wusste nicht, dass das passiert ist.› Und ich sage: ‹Es könnte passiert sein, aber ich war nicht bereit, es dir zu erzählen, geschweige denn der Welt›», erläutert die 29–Jährige. «Man hat einfach nicht die Kontrolle über seine eigene Geschichte.»
Schwierige Jahre nach «Game of Thrones»
Turner, die durch ihre Rolle als Sansa Stark in «Game of Thrones» weltberühmt wurde, durchlebte nach dem Serienende eine schwierige Phase. «Ich hatte so eine Art Identitätskrise», gibt sie zu. Die vergangenen Jahre waren turbulent: Von 2019 bis 2024 war sie mit dem Sänger Joe Jonas (36) verheiratet, mit dem sie zwei Töchter hat.
Doch Turner hat eine wichtige Lektion gelernt. «So gestresst ich auch bin, ich weiss, dass ich es durchstehen kann. Das ist das Gute daran, relativ harte Zwanziger zu haben: Ich habe gelernt, dass ich vieles überleben kann», reflektiert sie. «Es gibt Druck, es gibt Stress, aber ich habe Schlimmeres durchgemacht.»