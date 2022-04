«Game of Thrones»-Star Tom Wlaschiha spricht Buzz Lightyear

Tom Wlaschiha: «Game of Thrones» bis «Stranger Things»

Tom Wlaschiha ist als Schauspieler schon länger international aufgestellt. Der im sächsischen Dohna geborene Darsteller ist spätestens seit seiner Rolle in «Game of Thrones» auch ausserhalb Deutschlands bekannt. Er spielte unter anderem in Produktionen wie der Serie «Jack Ryan» mit und ist 2022 auch in der neuen Staffel von «Stranger Things» zu sehen.