Games unterm Christbaum: Fünf Tipps für das richtige Geschenk

«The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom»

Zusammen mit «Baldur's Gate 3» führt «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» (Nintendo Switch) beim Wertungsaggregator «Metacritic» die Liste der besten Spiele des Jahres an. Auch im neuesten Teil der langjährigen Abenteuer–Reihe erwartet Spieler ein wahres Meisterwerk. Als «Bestes Action/Abenteuer»–Spiel bei den «Game Awards» ausgezeichnet, zieht Held Link abermals los, um dem Chaos in der Welt Hyrule, in der laut Nintendo «deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind», Einhalt zu gebieten.