Games-Vorschau: Diese Highlights sollen 2024 erscheinen

«The Last of Us Part II Remastered»

Schon in knapp zwei Wochen geht es turbulent los, denn der Nachfolger eines der besten Endzeit–Spiele überhaupt bekommt eine Neuauflage. Am 19. Januar erscheint exklusiv für PS5 «The Last of Us Part II Remastered». Mit an Bord sind dann nicht nur technische Verbesserungen, sondern unter anderem auch der neue Roguelike–Survival–Modus «Kein Zurück». Zwar ist die Remastered–Version bisher nur offiziell für PS5 bestätigt, PC–Spieler dürften jedoch hoffen, dass auch sie in den Genuss kommen. Schliesslich hat Sony den ersten Teil 2023 auch endlich für den PC veröffentlicht.