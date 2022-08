«New Tales from the Borderlands»

Bereits am 21. Oktober geht es zurück in die Borderlands. Das Abenteuer «New Tales from the Borderlands» erzählt mit dem typischen Charme des Franchise die Geschichte von einem «Trio aus Losern, die einen Scheisstag hatten». Wie im Vorgänger treffen Spielerinnen und Spieler in diesem Ableger Entscheidungen, um die Story voranzutreiben. Hier wird also nicht wie in den Shootern der Hauptreihe geballert. Plattformen: PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X/S