Gandalf & Galadriel: Peter Jackson feiert Reunion mit halb Mittelerde

Darum geht es in «Die Schlacht der Rohirrim»

Die Handlung spielt fast zwei Jahrhunderte vor der wegweisenden Schlacht um Helms Klamm, die in «Der Herr der Ringe: Die zwei Türme» ausbricht. Statt gegen Heerscharen von Orks kämpfen die Menschen zu dieser Zeit vornehmlich gegen sich selbst. Wulf, der Anführer der Dunländer, will den Tod seines Vaters rächen und schreckt dabei nicht einmal vor dem sagenumwobenen König von Rohan, Helm Hammerhand, zurück. Dessen Volk muss sich nach den Angriffen in die Hornburg–Festung zurückziehen – jener Ort, der später als Helms Klamm in die Geschichte eingehen soll. Der Film startet am 12. Dezember in Deutschland in den Kinos.