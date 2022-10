Auch Undercover-Cop Elliot Finch (Sope Dirisu, 31) taucht zu Beginn der ersten Folge auf. Er befindet sich in einer Waschküche in Istanbul, in der es brutal zur Sache geht. Finch wird dort in einen Kampf verwickelt, den er nur knapp überlebt. Schwer verletzt und völlig ausser Atem schickt er ein Foto seines Opfers an Ms. Kane, die bereits im Finale von Staffel eins zu sehen war. Für wen arbeitet Finch nun wirklich?