Gänsehaut-Auftritt von Christina Applegate bei den Emmys

Ganz müssen sich ihre Fans aber dennoch nicht von Applegate verabschieden. So hatte sie ebenfalls im Mai des vergangenen Jahres angekündigt, fortan mit Synchronarbeit ihr «Gehirn am Laufen halten» zu wollen. Womöglich in einem geplanten Zeichentrickableger zu «Eine schrecklich nette Familie», in der Applegate zumindest sprachlich wieder in ihre Rolle als Kelly «Dumpfbacke» Bundy schlüpfen könnte.