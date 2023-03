Sie ist erst fünf Jahre alt

Ganz der Papa: Felix Neureuthers Tochter Matilda heizt Skipiste hinab

Erst fünf Jahre alt, aber bereits auf der Piste zuhause: Felix Neureuthers Tochter Matilda fährt bereits in den Skispuren ihres Vaters und steht dem Ex-Profi in nichts nach. In einem Video zeigt dieser stolz, was die Kleine schon draufhat.