Ganz entspannt: So gelingt der Langstreckenflug sorgenfrei

Komfort ist das A und O

Stundenlange Flüge können unbequem werden - vor allem, wenn man in der Economy-Class sitzt. Ein bequemes Outfit - inklusive bequemer Schuhe - sollte also die erste Wahl sein. Es empfehlen sich Lounge- oder Sportklamotten ohne Reissverschlüsse, Knöpfe oder körperbetonte Schnitte. Die enge Jeans also gerne gegen die lockere Jogginghose eintauschen - High Heels und Stiefel sollten durch lässige Sneaker ersetzt werden. In erster Linie sollte man darauf achten, dass man sich in den Klamotten frei bewegen kann. Ist das möglich, dann eignet sich der Look auch fürs Flugzeug.