Ganz in schwarz: Naomi Campbell elegant in Mailand

In dem zweieinhalbminütigen Clip gewährt Naomi Campbell Einblicke in ihr Leben abseits der Kameras und erklärt, wie sie ihre Kinder grosszieht – einen Sohn und eine Tochter, die 2021 und 2023 durch eine Leihmutter zur Welt kamen. «Ich bin einfach nur eine Mutter. So sehe ich mich heute.» Wer sie kenne, wisse, dass sie immer Mutter werden wollte. «Mit meinen Kindern bin ich lustig, aber in Sachen Disziplin bin ich zurückhaltend. Das ist der moralische Standard, nach dem ich in einem westindischen jamaikanischen Haushalt erzogen wurde. Ich ertappe mich dabei, Dinge zu sagen, die meine Grossmutter zu mir sagen würde.»