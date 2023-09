Ganz in Weiss gekleidet: Belgiens Königin Mathilde zu Besuch beim Papst

Arme und Schultern müssen bedeckt sein

Normalerweise tragen Frauen traditionell Schwarz, wenn sie den Papst besuchen: "Das übliche Protokoll, das der Vatikan für eine Audienz mit dem Papst festlegt, gibt an, dass die Frauen möglichst in Schwarz oder dunklen Farben gekleidet sein sollen", erklärte die «Catholic News Agency» anlässlich des Papst–Besuches von Fürst Albert von Monaco (65) und Ehefrau Charlène (45) vor zwei Jahren. Die Kleider sollen kein Dekolleté haben und pompöse Schmuckstücke sollen möglichst vermieden werden. Ausserdem müssen die Arme bedeckt sein. Wenn die Frauen einen Rock tragen, so muss er bis unter das Knie gehen und es wird empfohlen, den Kopf mit einem schwarzen Schleier zu bedecken."