Ganz ohne Farbe! Prinzessin Kate wird zum Hingucker

Prinzessin Kate (41) schwelgt beim Besuch an der Nottingham Trent University in Erinnerungen an ihre eigene Studienzeit in St. Andrews. Den Termin absolvierte sie im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen zum Welttag der seelischen Gesundheit. Wie «Mail Online» weiter meldet, unterhielt sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) vor Ort mit den Studentinnen und Studenten über die Bedeutung der psychischen Gesundheit von Jugendlichen.