«Ganzkörper-Gänsehaut»: Herzogin Meghan schwärmt von Broadway-Besuch

Herzogin Meghan (43) hat einen Einblick in ihre Freizeitaktivitäten gewährt. In einem persönlichen Instagram–Post schwärmt die Ehefrau von Prinz Harry (40) von ihrem jüngsten Besuch am berühmten Broadway in New York City, wo sie sich das Musical «Gypsy» ansah – und dabei offenbar zu Tränen gerührt war.