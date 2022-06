Garter Day: Camilla feiert offizielle Einführung in den Hosenbandorden

Wie jedes Jahr im Juni sind die Royals am Montag anlässlich des Garter Days in traditioneller Tracht gemeinsam von Schloss Windsor zum Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle marschiert. Zum Ehrentag für die Mitglieder des Hosenbandordens warfen sich Prinz Charles (73), sein Sohn Prinz William (39) und auch Herzogin Camilla (74) in die dunkelblaue Samtrobe mit roter Schärpe und zogen sich zudem Hüte mit üppiger Straussenfeder auf.