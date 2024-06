«Garter Day»: König Charles ruft den Hosenbandorden zusammen

König Charles ist der «Sovereign of the Garter» (Ordenssouverän), Thronfolger Prinz William (41) wird als «Royal Knight Companion of the Garter» bezeichnet. Neben einigen ranghohen Mitgliedern der Königsfamilie kommen höchstens 24 weitere «Knights and Ladies Companions» als Mitglieder in den Orden, darunter sind derzeit die ehemaligen Premierminister Tony Blair (71) und John Major (81). Weitere Ehrenmitglieder aus dem Ausland, die wie die britischen Royals nicht zu den 24 «Companions» zählen, sind beispielsweise Margrethe von Dänemark (84) und Carl Gustaf von Schweden (78).