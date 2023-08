Gärtnern im Klimawandel: «Der klassische Rasen hat keine Zukunft»

Was kann jeder in seinem eigenen Garten zum Klimaschutz beitragen?

Kern: Wie wir mit Wasser umgehen, ist ein wichtiges Thema. Man sollte versuchen, eine Zisterne oder zumindest eine Regentonne im Garten aufzustellen, um eine Speichermöglichkeit zu haben. Wir gehen sehr fahrlässig mit Regenwasser um. Generell ist Versiegelung so gering wie möglich zu halten. Zudem sind Bäume wahnsinnig wichtig im Garten. Man weiss inzwischen, dass Bäume in der Stadt die Temperaturen deutlich drücken, man geht von mindestens fünf Grad aus. Und genauso ist es natürlich im Garten. Der angenehmste Schatten ist der Naturschatten und nicht der Schatten einer Markise, unter der sich am Ende noch die Hitze sammelt, was dann eher kontraproduktiv ist. Bäume sind meines Erachtens der Hebel, allgemein, aber auch im eigenen Garten das Klima zu drücken und Hitzephasen erträglich zu machen. Wenn wir mal an Italien oder Frankreich denken: Da sitzen die Menschen im Sommer unter den Platanen und da spielt sich das Leben ab.