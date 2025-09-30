Gary Oldman von Prinz William zum Ritter geschlagen

William ist «Slow Horses»–Fan

Besonders amüsant: Prinz William entpuppte sich als grosser Fan von Oldmans aktueller Serie «Slow Horses». In der Apple–TV–Produktion spielt der Brite den heruntergekommenen MI5–Agenten Jackson Lamb – ungepflegt, zynisch und alles andere als königlich. «Jedes Mal, wenn ich Sie auf dem Bildschirm sehe, möchte ich Ihnen eine ordentliche Dusche geben», scherzte William laut Oldman. Die schlagfertige Antwort des Schauspielers: «Nun, ich denke, ich habe mich heute ganz gut herausgeputzt.»