Am 20. Oktober 1977 stürzte ein von der Band gechartertes Flugzeug ab. Sechs Menschen starben bei dem Absturz, darunter Sänger Ronnie Van Zant. Rossington überlebte schwer verletzt. Die Band zerfiel in den folgenden Jahren, gründete sich 1987 aber neu. In der Folge blieb die Band in wechselnder Besetzung bis heute aktiv.