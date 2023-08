Gast in Wrexham: Hugh Jackman feuert Fussballteam von Ryan Reynolds an

Abstecher von Hollywood nach Wrexham

Dafür machte Jackman extra einen Abstecher ins walisische Wrexham, um sich gemeinsam mit Reynolds ein Match des AFC Wrexham gegen die Milton Keynes Dons anzuschauen. Den Traditionsverein AFC Wrexham hatte Ryan Reynolds mit seinem Schauspieler-Kollegen Rob McElhenney (46) im Jahr 2021 schlagzeilenträchtig übernommen und zurück in den Profifussball geführt. Ab der Saison 2023/24 spielt das drittälteste Soccer Team der Welt in der viertklassigen EFL League Two.