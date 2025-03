Gastjuroren bei «GNTM»: Auf diese Stars konnte Heidi Klum schon zählen

«Germany's next Topmodel» ist in vollem Gange. Seit drei Wochen ist Heidi Klum (51) wieder auf der Suche nach der nächsten Hoffnung am Modelhimmel. Zum 20. Jubiläum der Show kommt sie zusätzlich zum Donnerstag auch immer mittwochs (beides um 20:15 Uhr auf ProSieben) – eine Folge widmet sich den männlichen Kandidaten, eine den weiblichen Teilnehmerinnen.