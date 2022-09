Tochter Mabel wird ihr beim Kampf gegen den Krebs «helfen»

Dennoch will sie kämpfen, besonders auch für ihre Tochter Mabel: «Jedes Mal, wenn ich Mabel ansah, war ich völlig aufgelöst. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, eher davor, sie zu verlassen und sie nicht aufwachsen zu sehen», erzählt Wilson in einem weiteren Teil des Interviews. Man brauche «Motivation, um das durchzustehen, und sie wird mir dabei helfen», sagt die Moderatorin weiter. «Für sie muss ich da sein und weitermachen.» Wilson bleibt optimistisch: «Wir planen nicht, dass ich in irgendeiner Weise nicht mehr hier sein werde.»