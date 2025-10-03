«Geborene Pilotin»: Prinzessin Kate macht Looping im Flugsimulator

Prinzessin Kate (43) hat ihre Fähigkeiten als Pilotin unter Beweis gestellt. Vor rund zwei Jahren wurde die Ehefrau von Prinz William (43) Royal Honorary Air Commodore der Royal Air Force (RAF) in Coningsby. Nun besuchte sie erstmals in dieser Funktion den Stützpunkt in Lincolnshire, England.
Prinzessin Kate wird zur Pilotin
Im Rahmen ihres Besuchs besichtigte die 43–Jährige einen modernen Flugsimulator. Dabei flog sie über die Landschaft von Lincolnshire und absolvierte offenbar sogar ein Looping–Manöver, wie unter anderem die «Daily Mail» meldet. Group Captain Paul O'Grady zeigte sich von Kates Flugfähigkeiten beeindruckt. «Sie scheint eine geborene Pilotin zu sein», sagte er nach dem Simulationsflug.
Auf dem offiziellen Instagram–Account von Prinz William und Prinzessin Kate wurden ebenfalls Einblicke in Kates Besuch geteilt. In dem Post heisst es: «Ein aufschlussreicher erster Besuch bei der RAF Coningsby als Royal Honorary Air Commodore. Von der Einweisung in den Betrieb der Station bis hin zum Treffen mit dem Personal und ihren Familien, war es grossartig, mehr über die wichtige Rolle zu erfahren, die sie bei der Unterstützung der RAF und der Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes spielen.» Die Bilder zeigen Kate unter anderem in dem Flugsimulator.
Süsser Kommentar zu Prinz Louis
Bei ihrem Besuch traf Kate zudem Piloten, Teile der Belegschaft und Familien, die auf oder in der Nähe des RAF–Stützpunkts Coningsby leben. Sie besichtigte Flugzeuge sowie eine neu eröffnete Trainingsanlage. Sie erhielt ausserdem Einblicke in die jüngsten Einsätze, darunter auch über die Unterstützung der NATO in Polen.
Für ihren Besuch wählte Kate einen grau–karierten Anzug von Bella Freud, kombiniert mit einem dunkelgrauen Oberteil von Alexander McQueen. Kate verriet demnach auch, dass ihr jüngster Sohn, Prinz Louis (7), Pilot werden wolle. Sie wolle ihren Kindern jedoch sagen, «dass es acht Jahre dauert und viel harte Arbeit ist».
Prinzessin Kate und die Royal Air Force
Prinzessin Kate ist seit Jahren mit der Royal Air Force verbunden. Ihr Grossvater Peter Middleton (1920–2010) war Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg und begleitete 1962 als Co–Pilot Prinz Philip (1921–2021).
Im August 2023 ernannte König Charles III. (76) seine Schwiegertochter zum Royal Honorary Air Commodore der RAF Coningsby. Die Ernennung erfolgte im Rahmen einer umfassenden Bekanntgabe neuer militärischer Ämter für insgesamt neun aktive Mitglieder der königlichen Familie.
Ihre Rolle bei der RAF Coningsby verbindet sie dabei auf besondere Weise mit Prinz William: Dieser war bereits 2008 von der mittlerweile verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022) zum Ehrenkommandanten des Stützpunkts ernannt worden. Damit nehmen beide gleichzeitig Funktionen auf demselben Stützpunkt wahr.