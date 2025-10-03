«Geborene Pilotin»: Prinzessin Kate macht Looping im Flugsimulator

Auf dem offiziellen Instagram–Account von Prinz William und Prinzessin Kate wurden ebenfalls Einblicke in Kates Besuch geteilt. In dem Post heisst es: «Ein aufschlussreicher erster Besuch bei der RAF Coningsby als Royal Honorary Air Commodore. Von der Einweisung in den Betrieb der Station bis hin zum Treffen mit dem Personal und ihren Familien, war es grossartig, mehr über die wichtige Rolle zu erfahren, die sie bei der Unterstützung der RAF und der Gewährleistung der Sicherheit unseres Landes spielen.» Die Bilder zeigen Kate unter anderem in dem Flugsimulator.