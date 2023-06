«Gebrochen»: Spider-Man-Darsteller Tom Holland benötigt Auszeit

Doppelrolle erhöhte den Druck

«Es war auf jeden Fall eine harte Zeit», resümiert der Marvel-Star mit Blick auf die Produktion der psychologischen Thriller- und Crime-Serie, die am 9. Juni beim Streamingdienst Apple TV+ startet. Als Hauptdarsteller und Produzent der Serie habe Holland am Set eine Doppelrolle eingenommen, die für «einen hohen Grad an Druck» gesorgt habe. Auch erforsche die Show, in der seine Figur Danny Sullivan möglicherweise an einer dissoziativen Persönlichkeitsstörung leidet, «gewisse Emotionen», die der Darsteller «definitiv noch nie zuvor erlebt» habe.