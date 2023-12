Geburtstag an Heiligabend: Wie feiert Schauspielerin Ulrike Kriener?

«Reinfeiern» war die Lösung

Eine etwas grössere Herausforderung ist der Geburtstag an Heiligabend für Kinder. In Krieners Fall scheint es nicht ganz so schlimm gewesen sein. «Am Vormittag wurde mein Geburtstag gefeiert, und am späteren Nachmittag, am Heiligen Abend, dann das Weihnachtsfest», erinnert sie sich. «Meine Eltern haben einfach einen Teil des Tages für mich abgezwackt. Ich hatte dadurch nie das Gefühl, dass mir etwas fehlt», sagt die gebürtige Nordrhein–Westfälin. So richtig ihren Frieden mit diesem eigentlich ja nur halben Geburtstag habe sie in dem Moment gemacht, «als ich so alt war, dass ich auch in meinen Geburtstag reinfeiern konnte».