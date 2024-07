Geburtstag ohne Bryan Randall: Sandra Bullock soll es «okay» gehen

«Es ist ein gewisser Trost, zu wissen, dass er die besten Betreuerinnen in meiner wunderbaren Schwester und der von ihr zusammengestellte Gruppe von Krankenschwestern hatte, die ihr dabei halfen, sich zu Hause um ihn zu kümmern», erklärte Bullocks Schwester Gesine Bullock–Prado damals in einem Statement gegenüber «People». Bullock selbst äusserte sich bisher nicht zum Tod «der Liebe ihres Lebens», wie sie Bryan Randall einst in einem Interview bezeichnet hatte.