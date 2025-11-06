Geburtstag von Matthew McConaughey: Camila Alves postet Oben-ohne-Bild

McConaughey enthüllte erst im September gegenüber Fox News Digital ein amüsantes Geheimnis seiner Ehe. Er erklärte, dass seine Ehefrau und er sich für ein kleineres Ehebett entschieden hätten. «Man denkt sich: ‹Mann, dieses verdammte Kingsize–Bett ist nicht gut für die Ehe, Mann.› Schafft dieses Mistding weg», so McConaughey wörtlich. Daraufhin habe sich das Paar ein «Queensize–Bett zugelegt, in dem wir Schulter an Schulter liegen. Ich sage euch, das ist gut für eure Ehe».