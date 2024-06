Geburtstag von North West: Kim Kardashian schmeisst Party in New York

Geburtstags–Post für North

Neben dem Geburtstagsausflug in die US–amerikanische Metropole durfte natürlich auch ein Post mit Glückwünschen für North nicht fehlen. Kim Kardashian teilte mehrere Fotos und Videos auf ihrem Instagram–Account, auf denen das Geburtstagskind mit ihr oder ohne sie in die Kamera lacht. «Ich danke Gott für dich. Alles Gute zum elften Geburtstag, mein süsses Mädchen North. Ich liebe dich so so so sehr», schrieb die Unternehmerin dazu.