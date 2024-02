Geburtstag von Oliver Pocher: Comedian feiert mit seinen fünf Kindern

«Mir ist in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach das Herz gebrochen worden und es schmerzt manchmal immer noch», so Oliver Pocher weiter. Was genau zum mehrmaligen Herzbruch führte, lies er offen. Seinen Geburtstag mit seinen fünf Kindern zu verbringen, bezeichnet er aber als «mehr als ein Geschenk». «Auf ein Neues (im Privaten) weniger stressiges Jahr», schliesst er, ehe er sich bei seinen Fans noch für die «netten Nachrichten» bedankt.