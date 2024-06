Gedenken an D-Day: Charles und Camilla sind in Frankreich angekommen

Der britische Thronfolger Prinz William (41) ist heute ebenfalls in Frankreich. Er wird an der kanadischen Veranstaltung im «Juno Beach Centre» in Courseulles–sur–Mer teilnehmen. Anschliessend soll der 41–Jährige mit Veteranen und mehr als 25 Staatsoberhäuptern an der offiziellen internationalen Zeremonie am Omaha Beach in Saint–Laurent–sur–Mer zugegen sein.