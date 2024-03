Gedenken an die Queen und Bild von Kate: Royal Family feiert Muttertag

Neues Foto von Kate zum Muttertag

Besonders freuen sich Royal–Fans auch über dieses Foto: Auf dem Account von Prinz William (41) und Ehefrau Kate (42) gibt es ein brandneues Foto der Prinzessin von Wales, die sich seit Monaten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt hat, weil sie sich von einer Operation erholt. Auf dem Foto, das offenbar Prinz William selbst schoss, sitzt die 42–Jährige inmitten ihrer drei Kinder auf einem Stuhl im Garten. Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) strahlen in die Kamera. «Danke für eure lieben Glückwünsche und andauernde Unterstützung in den vergangenen zwei Monaten. Allen einen frohen Muttertag», heisst es unter dem von Kate mit «C» signierten Post.