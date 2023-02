Gedenkfeier für Olivia Newton-John: Tochter und Witwer erinnern an sie

2019 wurde Newton-John zum «Companion of the Order of Australia» und zum «Commander of the Order of the British Empire» ernannt. Doch die Auszeichnungen spiegele niemals das bleibende Vermächtnis wider, das sie hinterlassen habe, sagte «Entertainment»-Reporter Richard Wilkins. «Sie war eine absolute Vorreiterin», erklärte er bei der Trauerfeier. «Du warst die ultimative Klassefrau. Du hast der Welt deinen Stempel aufgedrückt und sie zu einem besseren Ort für uns alle gemacht.»