Geena Davis wird 70: Ihre Oscar-Höhen und ihre Meerestiefen

Ob als Vorreiterin des feministischen Kinos, ausdrucksstarke Nebendarstellerin oder weibliche Hauptfigur in mal mehr, mal weniger ernstgemeinten Horrorfilmen: An Geena Davis (70) war in den 80er– und 90er–Jahren genreübergreifend kaum ein Vorbeikommen. Im Jahr 1995 sollte eigentlich endgültig ihr Stern als strahlende Blockbuster–Heldin aufgehen – doch stattdessen versenkte der Jahrhundert–Flop «Die Piratenbraut» nicht nur Abermillionen Dollar an den Kinokassen. Auch die Filmkarriere der Schauspielerin, die am 21. Januar ihren 70. Geburtstag feiert, ging jäh in den Meerestiefen baden.