Das Ausmass des Sturms zeigte Talkmasterin Ellen DeGeneres in einem Video auf Instagram. Sie filmte reissende Fluten, wo zuvor offenbar ein ruhiger Bach verlief. «Wir müssen netter zu Mutter Natur sein, weil Mutter Natur nicht glücklich mit uns ist», sagte die Fernsehmoderatorin in dem Video. «Lasst uns alle unseren Beitrag leisten. Bleibt alle gesund.» Vor fünf Jahren hatten in Montecito während eines Unwetters Schlammlawinen 23 Todesopfer gefordert und mehr als 100 Häuser in der Gemeinde zerstört.